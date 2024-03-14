Özersay: “Sınavsız, münhalsiz 30 geçici istihdam”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Başbakanlığın sınavsız ve münhalsiz 30 kişilik geçici istihdam için yetki aldığını söyledi, “Bekleyen binlerce gencin fırsat eşitliği hakkını gasp ederek istihdam” ifadelerine yer verdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özersay, şu ifadelere yer verdi:

“Bize gelen duyuma göre Başbakanlık yine yaklaşık 30 kişilik GEÇİCİ İSTİHDAMI için yetki almış! SINAVSIZ, başka kimsenin haberi olmaması için MÜNHALSİZ, bekleyen binlerce gencin FIRSAT EŞİTLİĞİ hakkını gasp ederek istihdam!!! Sonra da örneğin yaşlı bakım evlerinde insanlara kötü muamele olunca neden denetlemediniz diye sorduğumuzda "personel yok" diyorsunuz değil mi? Madem ki imkan vardır duyuru yapıp, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yapacağı sınavla DEVLETTE GERÇEKTEN İHTİYAÇ OLAN YERLERE nitelikli personel neden almıyorsunuz? ÇÜNKÜ onu yaparsanız EŞ, DOST, AHBAP VE YANDAŞLARINIZI işe sokamayacaksınız da ondan değil mi? Kurultay saçmalıklarınız için devletin ve milletin canına okudunuz!

Yazıklar olsun...”