Özersay sağlık çalışanlarını ziyaret etti: “Bu zor günleri birlikte aşacağız”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve partinin Sağlık Teknik Komitesi üyeleri bugün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Pandemi Hastanesi ve Genetik Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay ve heyeti, çalışanlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Özersay burada yaptığı konuşmada 2022 yılının zorlu bir yıl olacağını belirterek, “Bu zor dönemi hep birlikte aşacağız. Biz bu zorlukların üstesinden gelmek için de elimizden geleni yapacağız” dedi.