Özersay: Müzakere zemini yok

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’tan dönüşünün ardından, temaslarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla görüştüğü Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları, toplantı sonrası basına değerlendirmelerde bulundu.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Özersay: Fikrimizin önceden alınması daha doğru olurdu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, toplantıya New York temasları ile yeni yasama yılında Meclis’e dair değerlendirme olmak üzere iki gündem maddesiyle davet edildiklerini açıkladı.

New York görüşmelerinin öncesinde fikirlerinin alınmasını daha doğru bulduklarının altını çizen Özersay, “devlete olan saygıları” çerçevesinde bugünkü toplantıya katılıp görüşlerini paylaştıklarını söyledi.



Kıbrıs meselesinde iki tarafın arasında görüşmelerin başlayabilmesi için bir ortak zeminin şart olduğunu ve şu an iki taraf arasında öyle bir zeminin olmadığını belirten Özersay, şöyle konuştu:

“Ortak zemin olmadığı sürece de müzakerelerin başlaması makul değildir. Olumlu olan unsur, görüşmelerin başlaması için değilse bile, iki taraf arasındaki ticari, ekonomik ve diğer insani konularda iş birliği yapılmasına aracılık edecek bir temsilcinin atanacak olması gündemdedir. Bu temsilcinin kime bağlı olacağı, görev ve yetkileri hala tartışılıyor olsa bile biz HP olarak iki taraf arasındaki ilişkileri, teması ve iş birliğini ele alacak bir temsilci atanmasını doğru ve faydalı buluyoruz. Özellikle çevre, sağlık, ticaret ve geçişler konusunda iş birliğinin Kıbrıs Türk halkına da bir nefes aldıracağına inanıyoruz.”

Özersay, iş birliği gerekliliğini bir örnekle açıklayarak, Avrupa Birliği’nin 5 milyar Euro civarında bir miktarı Güney Kıbrıs’a ayırarak temiz enerji için destek verdiğini, ancak bu kadar küçük ve ekosistemi bütün bir adanın bir tarafında fuel-oil ile elektrik üretildiği sürece, diğer tarafın temiz enerji çabalarının sonuçsuz vermeyeceğini kaydetti.

“Hükümet var olduğunu iddia ediyorsa meclisi açabilmelidir”



İkinci gündem maddesinin yeni yasama yılı ve Meclis toplantıları olduğunu belirten Özersay, “Bizim, Halkın Partisi olarak duruşumuz nettir. Eğer hükümet var olduğunu iddia ediyorsa Meclis’i açabilmelidir. Parlamenter sistemde hükümetler, Meclis’in desteğini ve güvenoyunu muhafaza edebildiği sürece vardır. Eğer hükümet Meclis’i kapatamıyor, açamıyorsa zaten malumun ilanı anlamına gelir ve ‘hükümet yok’ demektir” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’ne herhangi bir öneri ya da teklif gelmediğini ve konunun değerlendirilmesinin Meclis Başkanı ile parti başkanları arasında yarın veya pazartesi günü yapılması gerektiğini belirerek, “Durum ortadayken çok gecikmeden seçimin tarihini netleştirmek ve ülkenin önünü seçimle açmak gerekir” diye konuştu.