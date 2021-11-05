Özersay: “Muhalefet olarak ısrarımız erken seçime bütçeden sonra gidilmesi”

Meclis Danışma Kurulu’nun toplantısına katılan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, muhalefetin erken seçime bütçenin geçirilmesinin ardından gidilmesi konusunda genel bir görüşü olduğuna işaret etti, Sucuoğlu’nun ayrılması nedeniyle toplantının tamamlanamadığını belirtti.

“Bütçenin seçim ertesine bırakılması devlet ve Halk için büyük sıkıntı yaratır ve buna müsaade edemeyiz” diyen Özersay, bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantıyla bugün bu uzlaşmayı sağlamaya hazır olduklarını ve UBP’den yanıt beklediklerini kaydetti.

Özersay, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Muhalefet olarak ısrarımız ve Halkın Partisi olarak olumlu yaklaşım ortaya koymamız sonucunda erken seçime BÜTÇE GEÇİRİLİP gidilmesi konusunda genel bir görüş birliği oluşuyor olduğunu görmek güzel.

Bütçenin seçim ertesine bırakılması devlet ve Halk için büyük sıkıntı yaratır ve buna müsaade edemeyiz, 2018 acı tecrübesi ortada. Sabah yapılan siyasi parti başkanları toplantısından bir sonuç çıkması bize göre çok yüksek bir ihtimal ama Sayın Sucuoğlu hükümetin oluşumu ile ilgili toplantıdan ayrıldığı için maalesef uzlaşma son noktaya taşınamadı, biz bu toplantının devamı niteliğinde bir toplantıyla bugün bu uzlaşmayı sağlamaya hazırız ve kendilerinden yanıt bekliyoruz.”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers:

“Bütçenin geçmesi için gerekli süre hesaplanmalı ve sonra en yakın seçime gidilmeli”

Meclis Danışma Kurulu toplantısına katılan bir diğer Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, bütçenin Meclis’ten geçirilmesi ve ardından seçime gidilmesinin önemine bir kez daha değindiklerini anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Rogers, şunları ifade etti:

“Bütçenin geçirilip ardından seçime gidilmesini önerdik. Bütçenin geçmesi için gerekli süre hesaplanmalı ve sonra en yakın seçime gidilmeli dedik, bu konuda bir görüş birliği hakim. Bu noktada Meclis’in idari kurulu bir çalışma yaptı, parti başkanlarının danışma kurulunda toplanması bekleniyordu ama Faiz bey ayrılmak zorunda kaldığı için toplanamadılar. Ve bu çalışma bize sunulamadı.

Bir sonraki toplantı ne zaman olacak belli değil, çağrı yapılması halinde hemen toplantıya katılım sağlayabiliriz. Bunu ifade ettik.”