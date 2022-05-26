Özersay "milletvekilliğinden çekilme" talebini Meclis’e sundu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay milletvekilliğinden "çekilme talebini" Meclis’e sunduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Özersay istifa yerine "milletvekilliğinden çekilme" ifadesini kullanmanın daha doğru olduğunu belirterek "Ben parti adına ilk adımı attım. HP-PM kararı ortadadır, ben karar adına parti genel başkanı olarak bugün vekillikten çekilme kararımı Meclis’e ilettim” dedi.

Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın tavrının sorulması üzerine ise Özersay “Vekil arkadaşlarımız da önümüzdeki süreçte PM kararı gereği gerekli adımı atacaktır” diye konuştu.

“Halk toplantıları olacak” Özersay şunları söyledi:

“İstifa tek taraflı bir karardır, biliyorsunuz bu istifaların Meclis’te onaylanması gerekiyor. Bu nedenle istifa yerine milletvekilliğinden çekilme ifadesini kullanmak istiyorum. Bu bir süreçtir. Bundan sonrası da gelecektir. Önümüzdeki hafta HP Parti Meclisi’ni toplayarak gerekli yol haritasını da belirleyeceğiz. Halk toplantıları yapılacak, birçok adım gelecektir.

Milletvekili arkadaşlarımızdan biri yurt dışında, ben parti adına kararlılığımızı göstermek için ilk adımı attım. PM kararını alırken bir hafta demiştik, ben hafta dolmadan bu gerekli iradeyi ortaya koyarak çekilme talebimi ilettim. Vekil arkadaşlarımız da önümüzdeki süreçte PM kararı gereği gerekli adımı atacaktır. Bu bir süreç olarak devam edecek”

3 milletvekili bulunan Halkın Partisi Parti Meclisi vekillerinin Meclis'ten istifa etmesi kararını vermişti.

Özersay dışındaki vekiller Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers'ın istifa kararına sıcak bakmadıkları iddia edilmişti.

Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers bu süreçte sessiz kalmıştı.

“İlk adımı istifamı vererek atıyorum”

HP’den yapılan açıklamada, Özersay’ın, HP Parti Meclisi tarafından alınan sine-i millet kararına uygun olarak Meclis Başkanlığı’na milletvekilliğinden çekilme dilekçesi verdiği ve partisi adına ilk adımı attığı bildirildi.

Özersay yaptığı açıklamada, “Meclis İç Tüzüğü’ne göre ‘milletvekilliğinden çekilme’ olarak tarif edilen başvuruyu partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için bugün partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim bugünkü istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

“Başvurumun en erken zamanda Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını talep ediyorum”

Bu sürecin gecikmesini istemediğini belirten Özersay, başvurusunun en erken zamanda ve her durumda temmuz ayı başında Meclis Anayasal olarak tatile girmeden önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını talep etti.

“Bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım”

HP Genel Başkanı Özersay, iç tüzük gereği gerekçeli olması gereken başvurusunda milletvekilliğinden çekilme kararının gerekçelerini şu sözlerle ifade etti:

“KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.

Halk iradesi ve demokrasi hilafına kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi temsil değil teslim etmesi, iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ülkemize ve halkımıza bu yaşatılanların normalleştirilmemesi ve kanıksanmaması için bir tepki vermek; meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan bir hükümetle sanki bu olağanmış ve meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı kabul etmemek ve bu şekilde iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım.

Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararının uygulanmasının ilk adımı olan milletvekilliğinden çekilmeye hür irademle karar verdim.”