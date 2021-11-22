Özersay: “İlerleyen günlerde sosyal kriz ve yarayla karşı karşıya kalabiliriz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bütçe geneline bakıldığında durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, KKTC’nin kendi özel koşulları bulunduğunu bunların da sıkıntıları artırdığını söyledi.

Özersay, önceki deneyimleri nedeniyle bütçenin önce seçimin sonra yapılmasında ısrarcı olduğunu dile getirerek bütçenin yeni hükümet tarafından hayata geçirileceğini, bütçe konusunda ihtiyaç duyulursa nisap desteği ve süre kısaltılmasında gereken yardım ve desteği ortaya koyduklarını kaydetti.

Nisaba verilen desteğin istismar edilmemesi gerektiğini belirten Özersay, seçim çalışması yapmak için Meclis’e gelmeme gibi bir durumun kabul edilemeyeceğini söyledi.

Özersay, partisinin tasarruf tedbirlerine yönelik önerilerinin kabul görmemesini eleştirdi.

“Fakirleşme ve alım gücünde düşüş yaşanıyor”

Ülkede fakirleşme ve alım gücünde düşüş yaşandığını söyleyen Özersay, hükümetin bazı tedbirleri hayata geçirmesinin bir ihtiyaç olduğunu, ilerleyen günlerde sosyal kriz ve yarayla karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Gelir artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Özersay, güneyden ülkeye gelişler noktasında yeni ve yaratıcı fikirler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkeye girişlerde yaşanan zorluklara değinen Özersay, bu sıkıntıların ivedilikle aşılması gerektiğini söyledi.

Özersay, hızlı karar alabilen, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen ve esnek davranabilen bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu söyledi.