Özersay: “Hükümet AD-HOC komiteyi kabule doğru biraz daha yaklaşmış durumda…”

Cumhurbaşkanlığı’nda ‘belediyeler reformu’ özelinde düzenlenen toplantıda tüm parti başkanlarının belediyeler reformuyla ilgili görüşlerini yeniden ortaya koyduğunu kaydeden HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Hükümet’i AD-HOC komiteyi kabule doğru biraz daha yaklaşmış durumda gözlemledim. Zararın neresinden dönülürse kârdır.” yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın belediyeler reformu konusunda Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı toplantıyı, masadaki atmosferi YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

28 Şubat tarihinde, Hükümete Meclis’te “bir ortak ad-hoc komite kuralım ve belediye reformunu hükümet-muhalefet birlikte yapalım” çağrısı yaptığını anımsatan Özersay, “ Bugün Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıdan ve Salı günü parti başkanları toplantısından sonra umarım bu noktaya geç de olsa geliriz ve belediye reformunu ortak akıl ile yaparız. Zararın neresinden dönülse kardır. Biz katkı koymaya varız” dedi.

Özersay, açıklamasında reformun ‘ben yaptım oldu’ düşüncesiyle değil, ortak akılla yapılması gerektiğini yineleyerek, “Seçimden önce tamamlanması için gece gündüz yoğun çalışmaya da varız” ifadelerini kullandı.