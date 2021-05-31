Evren: 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verdik

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ‘rüşvetle yurttaşlık verilmesine yönelik’ ortaya atılan iddiaların ardından Bakanlık olarak harekete geçtiklerini söyledi, bakanlık müsteşarının Polis Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü belirtti.

Evren, bugünden itibaren bakanlıkta da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, yerinden söz alarak, Evren’e görevde olduğu dönemde kaç kişinin yurttaş açıklamasını istedi.

Hükümete geldiği günden bugüne 2500 kişiye vatandaşlık verildiğini açıklayan Evren, bunların bin 810’unun evlilikten kaynaklandığını, 683 kişinin ise 11 yılı dolduran kişiler olduğunu dile getirdi.

Evren, 18 yaşını dolduran kişinin 350-400 kişiye de peyderpey vatandaşlık verileceğini sözlerine ekledi.