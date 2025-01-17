Özersay: “Çözüm için çözümden önce işbirliği süreci önemlidir”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesine yönelik kapsamlı çözüm arayışlarının yanı sıra “çözüm için, çözümden önce işbirliği sürecinin önemli” olduğuna vurgu yaptı.

Özersay yazılı açıklamasında, yıllardır dile getirdikleri bu yaklaşımın son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ile de doğrulandığını ifade ederek, çözümden önce tarafların tanıma, tanımama ve egemenlik konularını tam olarak çözümlemeden de işbirliği yapabileceği alanlar oluşturmasını hedeflediğini vurguladı.

Özersay, Türkiye ile Yunanistan arasındaki işbirliği adımları ve Orta Doğu’da “İbrahim Anlaşmaları” kapsamında normalleşme sürecinin, bölgesel sorunların çözümü için önemli örnekler sunduğunu belirtti. Özersay, bu anlayışla Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta işbirliğinin artırılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Özersay, Trump döneminde başlayan ve ülkeler arasında egemenlik sorunlarına rağmen ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen İbrahim Anlaşmalarına atıfta bulunarak, bu modelin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de uygulanabilir olduğunu ifade etti.

Son dönemde Orta Doğu’da sağlanan ateşkesin ardından Trump’ın bu anlaşmaların genişletilmesine vurgu yapmasını önemli bir gelişme olarak nitelendiren Özersay, bunun kendi öngörülerinin ne kadar gerçekçi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Özersay, bölgedeki gelişmelerin doğru okunması ve buna uygun yaratıcı fikirler üretilmesi durumunda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de olumlu ilerlemeler sağlanabileceğini vurguladı.

Özersay açıklamasında, işbirliğinin çözümün önünü açabileceğine dikkat çekerek, “Küresel ve bölgesel düzeydeki gelişmeleri doğru okuyabilirsek, coğrafyamız daha iyi bir noktaya gelebilir. Egemenlik sorunları devam etse bile işbirliği mekanizmaları kurulabilir” ifadelerini kullandı.