Özersay: “Bugün istifa dilekçemi vereceğim”

Sine-i millet kararıyla Meclis’ten çekilme kararı alan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün Cumhuriyet Meclisi’ne giderek milletvekilliğinden istifası için dilekçe vereceğini açıkladı.

“Bu programdan sonra Meclis’e gidip istifa dilekçemi vereceğim, belki de benim milletvekili olarak çıkacağım son programdır” diyen Özersay, istifa mektubunun hazır olduğunu belirtti.

Partide farklı görüşler de olmasına rağmen HP Milletvekilleri ile birlikte hareket edeceklerini ifade eden Özersay, bu görüş ayrılıklarının “zamanlama ve usul” olarak iki ayrı görüş olduğunu anlattı.

Özersay, “Milletvekilleri ile birlikte hareket edeceğiz görüşündeyim. Nihayetinde bir parti meclisi kararı vardır, bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Özersay, bu açıklamaları Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu Aslı Astarı Programı’nda yaptı.