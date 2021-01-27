Özersay: “Bu gidişin sonu ülke geneli kapanma”

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, hükümetin ‘kapanma’ ile ilgili aldığı kararları ve ne gün yürürlüğe gireceğini halka anlatamadığını söyledi, pek çok dükkanın açık olduğunu ifade etti.

Vatandaşların kapanmanın yarın başlayacağını sandığını da dile getiren Özersay, kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan güvenin tesis edilemediğini de vurguladı.

Özersay, “Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek, astarı yüzünden pahalıya gelecek” dedi.

Özersay’ın paylaşımı şöyle: Hükümet aldığı kararları anlaşılır şekilde anlatamadı, o kadar ki, geçtim içeriğini ve neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini dahi anlatamadı. Pek çok dükkan açık, insanlar kapanmanın yarın başlayacağını sanıyor. Olacak şey değil ama oluyor, olan gene memlekete, gene vatandaşa oluyor. Kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan güven de zerre tesis edilemiyor, eridikçe eriyor. Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek, astarı yüzünden pahalıya gelecek.