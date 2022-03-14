Özersay: “Bakanlar Kurulu’nda tarihe geçecek değişikle ilgili kamuoyu açıklama bekliyor”

62’inci madde kapsamında söz HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun cevaplandırması gereken sorular olduğunu, Meclis Genel Kurulu’nda olmaması nedeniyle konuşma süresince tavır gösterip, susmaktan yana kullanacağını söyledi.

Kısa sürenin ardından konuşmasına başlayan Özersay, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Bakanlar Kurulu’nda tarihe geçecek değişiklikle ilgili kamuoyuna açıklama borcu olduğunu söyledi, aynı şekilde kısa süre görevde kalan Oğuzhan Hasipoğlu’nun da cevaplaması gereken sorular olduğunu kaydetti.

Özersay, “Kabinede değişiklik olmayacağını söyleyen Başbakan 24 saat içerisinde bir istifa ve değişiklik yapma yoluna gitti. Hükümetin bu şekilde kabine değişikliğine gitmesinden mutlu değiliz” dedi.

Devlet ve Kıbrıs Türk halkının irade ve itibarının zarar görecek şekilde davranıldığını belirtti.

Hükümet programı görüşüldüğü sırada sordukları sorulara cevap alamadıklarını kaydeden Özersay, ek bütçe yapılıp yapılmayacağını sordu, böyle bir çalışma olması halinde Maliye Bakanlığı’nın şeffaf şekilde açıklama yapılmasını istedi.

Özersay, Serbest Liman Bölgesi’nin Turizm Bakanlığı’na bağlanmasının da yasa dışı olduğunu yineledi, bu konuda adım atılıp atılmadığı konusuna cevap istedi.

“Belediyeler reformu ile ilgili altı doldurulmayan, sığ açıklamalar yapılıyor” diye konuşan Özersay, cevap beklediklerini söyledi.

Özersay, Kıbrıs’ın kuzeyinde de uygulanacağı söylenen kur korumalı mevduat sisteminin hayata geçip, geçmeyeceğini de sordu.