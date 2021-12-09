Özersay: Bakanlar Kurulu ve Meclis ağlama yeri değil

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, az önce Meclis’te yaşanan tartışmanın vatandaşlar açısından çok da şaşırtıcı olmadığını söyledi, “Sorumlular, sorumlulara sorumluluklarını hatırlattılar” dedi.

Memleketin yangın yeri olduğunu belirten Özersay, herkesin sorumluluklarının bilincinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Özersay, sorumluluk anlayışında siyaset yapma çağrısı da yaptı.

TL’nin değer kaybı nedeniyle alım gücünün gerilediğini söyleyen Özersay, bu konuda hükümete ne yaptığı sordu, “İthal ürünlerde, mutfağı doğrudan etkileyen ürünlerin ithalinde döviz kuru sabitlemesi yapmayı düşünür müsünüz?” dedi.

Özersay, alınan vergi ve gümrüklerde bir dokunuş yapmayı düşünür müsünüz? Akaryakıt bağlamında FİF’te bir şey yapacak mısınız? FİF’te durumu nedir?” şeklinde konuştu.

Ekonominin yerle yeksan olduğunu, zamların her konuda yağmur gibi gelmeye devam ederken buna ilişkin hiçbir şey yapılmadığını dile getiren Özersay, ne Bakanlar Kurulu’nun ne de Meclis’in ağlama yeri olmadığını belirtti.