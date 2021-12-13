Özersay: “Ayakları yere basan önerilerin yapılması önemli”

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ekonomi konusunda mantıklı, uygulanabilir ve ayakları yere basan önerilerin yapılmasının önemli olduğunu söyledi.



Özersay, ekonomide yapılamayacak söylemler yerine, ayakları yere basan önerilerin uygulanması gerektiğini belirtti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Postası web TV’de yayınlanan “Sabah Postası” programına katılan Özersay, “Dönem olmayacak hayalleri bir çözümmüş gibi halka anlatma dönemi değil, ülke ve dünya gerçekleri çerçevesinde bu sıkıntılı günlerin nasıl aşılacağı konusunda politika üretme dönemidir” diye konuştu.



“Ayakları yere sağlam basan öneriler gerekir”

Özersay, kendi ayakları üstünde duran bir ülke için, ayakları yere sağlam basan öneriler koymak gerektiğini anlatarak, hükümetin, döviz kurunu sabitlemeye yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Özersay, “Döviz kurunun sabitleneceği söylendi. Olay patlak verdi. Halbuki bu görevdeki kişilerin hassas davranması gerekir. Sistemi çökertecek, yapamayacağınız bir şeyi söylemek yerine ayakları yere sağlam basan öneriler gerekir” şeklinde konuştu.

“HP çıkış yolunu gösteriyor”

Ülkeyi ayağa kaldırmak için, pahalılığa çözüm olacak uygulamaların hayata geçirilmesi, gelir düzeyini artırmaya yönelik adım atılması, devlet gelirlerin artırılmasına yönelik kamu özel ortaklıklarının kurulması, makul, mantıklı ve ekonomi üzerine gerçekçi, uygulanabilir kararlara ihtiyaç duyulduğuna değinen Özersay, ülkenin geçmişte de kötü günlerden geçtiğini, bu zor durumdan kurtulmanın da mümkün olduğunu söyledi.

Özersay, bunun insanlara boş umut ve hayal satmakla olmayacağını ifade ederek, HP’nin çıkış yolunu gösterdiğini belirtti.



“Kurulacak hükümetin uzun ömürlü olması önemli”

Özersay, bu sabah Türk Lirası’nın daha da değer kaybettiğini, muhtemelen Türkiye’nin faiz indirimlerine devam edeceğini, ekonominin daha da kötüleşeceğini belirterek, ekonomik çöküntü yaşandığı, halkın alım gücünün yerlerde olduğu bu günlerde seçimlerin ardından kurulacak koalisyon hükümetinin uzun ömürlü olmasının önemine dikkat çekti.

TL’nin değer kaybının, KKTC’yi Türkiye’den daha çok etkilediğine dikkat çeken Özersay, ihracat kapasitesi sınırlı, turizm açısından direkt uçuşların olmadığı ülkede, bu konuda gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan ekonomik politikalar uygulamanın önemine işaret etti.



“Ülkeye fayda için siyaset yaptığımızı insanlar görüyor”

Seçim öncesindeki anketlerle ilgili konuşan Özersay, bugüne kadar çıkan anketlerde ortak kanının HP’nin üçüncü parti ve yükselişte olduğunun görüldüğüne işaret etti.

Bir yıldır HP’nin vatandaşa ve sektörlere dokunarak halkın nabzını tuttuğunu söyleyen Özersay, son dönemlerde de mecliste bazı kararların alınmasına vesile olduklarını, halkın yararına acil alınması gereken kararlarda hükümete nisap desteği verdiklerini de belirtti.

Özersay, HP’nin olumlu ve yapıcı tutumunun toplum nezdinde karşılığını bulduğunu belirterek, “Ülkeye fayda için siyaset yaptığımızı insanlar görüyor” dedi.



“Adaylarını ilk açıklayan HP oldu”

HP’nin aday bulamadığı yönündeki eleştirileri de değerlendiren Özersay, bunun palavra olduğunun ortaya çıktığını, ilk aday belirleyen partinin HP olduğunu söyledi.

Özersay, kadın adayların parti içerisindeki dağılımına değinerek, kadın adayların kendi içinde dengeli bir şekilde yerleştirildiğini, şu anda mecliste HP’nin üç kadın üç erkek milletvekili olmasını da örnek gösterdi.

Özersay, adaylar belirlenirken, partinin ortaya koyduğu prensiplere, ilkelere uyan, benzer duruş sergileyen, Yüksek Seçim Kurulu’nun kriterlerine uyan adaylar belirlendiğini, Cuma belirlenen adayların Cumartesi günü de açıklandığını söyledi.



“Siyasi atamayı devre dışı bırakmak gerekir”

Konuşmasında, kamu reformuyla ilgili de verdikleri sözler olduğuna değinen Özersay, koalisyona girdiklerinde müşavirlikleri ortadan kaldırma yönünde attıkları adımı hatırlattı.

Özersay, kamu reformunun başka önemli ayakları olduğundan da bahsederek, bundan sonra da özel kalem ve bakanın müsteşarı dışında, bürokratların siyasi atama olmayacağı bir yapı için çalışacaklarını söyledi.

Özersay, siyasi istikrar sağlanması, devletin, kamu hizmetinin ve projelerin devamlılığı için siyasi atamayı devre dışı bırakmak gerektiğine işaret etti.