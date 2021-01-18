Özersay: “Aşıda da mı kıyak?”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, aşı programının düzgün şekilde uygulanması gerektiğini, halkın güvenini kazanmak için bunun şart olduğunun altını çizdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay hükümetin sağlıktaki krizi çözmediğini, toplumun zarar gördüğünü belirtti.

Aşı ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımların “aşılama programına uyulmadığı, keyfi bir uygulama yapıldığı” izlenimi yarattığını savunan Özersay, Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalarda hazırlıklı olduklarını belirttiğini ancak görüntünün “öyle olmadığını” söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye aşı programını düzgün şekilde uygulaması çağrısında bulunan Özersay, halkın güvenini kazanmak için bunu yapmak gerektiğini kaydetti. Özersay, Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi arasındaki “çelişkilerin kamuoyunda, kaygı, belirsizlik ve güvensizliği tetiklediğini” savundu. Belirsizliği giderecek bilgilendirmenin de yapılmadığını söyleyen Özersay, bu çelişkinin oluşmaması adına gerekirse Bakanlar Kurulu’na komite üyelerinin de katılabileceğini belirtti. Özersay ayrıca açıklamaların anlaşılır ve açık şekilde yapılması ve alınan kararların gerekçelerinin anlatılması önerisinde bulundu.

Başbakanın hayat pahalılığının dondurma kararı ile ortaya çıkacak 100 milyon TL’lik artı kaynağın reel sektöre destek için kullanılacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan Özersay, bu uygulamanın, kısa süre önce maaşların ödenmesinde 100 milyon TL’lik açık olduğu yönündeki açıklamayla ilgisi oldup olmadığını sordu.

Özersay, “Bu 100 milyon TL, maaşları ödemek için mi, yoksa reel sektörü desteklemek için mi kullanılacak. Bir de bu parayla reel sektörü nasıl destekleneceğini bilmek istiyoruz” dedi.