“Özellikle Ünal Üstel, çalışanlarla dalga geçmenin bedelini ödeyecek”

‘Göç Yasası’ olarak nitelendirilen yasa ile işe girenlerin maaşlarında söz verilen düzenlemenin Hükümet tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle şok eylem ve grev sürecine giren kamuda örgütlü sendikalar, ilk grevlerini Cumhuriyet Meclisi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde başlattı.

Meclis önünde sendikalar adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 3 Ağustos tarihinden bu yana; Başbakan, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı ile çeşitli müzakereler gerçekleştirdiklerini ancak sonuç alınmasına rağmen, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in verdiği sözü tutmadığını ifade etti.

Bengihan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un, “Hükümetimiz, iş barışının bozulmasını istemiyor” diyerek, sendikaların taleplerine onay vereceklerini söylemesine karşın, Ünal Üstel’in, katıldığı bir TV programında, “Uzlaşı yok. İfade edilenler, sendikaları talepleri. Biz bu konularda uzlaşmadık” dediğini anımsattı.

“Makam koltukları, çalışanlarla dalga geçme yeri değildir” diyen Bengihan, “Anladık ki Ünal Üstel, bize verdiği sözün arkasında değildir. Bize doğruyu söylememiştir. Sendika ve çalışanlarla dalga geçmiştir. Hepimizle alay etmiştir. Ama bunun bir bedeli olur. Bunun bedelini, çalışanlar, özellikle Başbakana ödetecek” dedi.

Şok eylem ve grevlere başladıklarını ifade eden Bengihan, ilk eylemlerin Cumhuriyet Meclisi ile Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde başladığını, grevlerinin mesai bitimine kadar süreceğini aktardı.

“Ya bizimle konuştuklarını yapacaklar ya da yapacağımız eylem ve grevlerin sonuçlarına katlanacaklar” diyen Bengihan, “Biz ne aldığımız kararlardan ne de yapacağımız eylemlerden geri adım atacak değiliz” ifadelerini kullandı.

Ercan Havalimanı, Mağusa Limanı ve Girne Liamanı’nın, yapacakları şok eylemler arasında yer alacağının altını çizen Bengihan, “Bir sabah kalktıklarında, uçakların uçamadığını; gemilerin limana giremediğini gören Taçoy ve Üstel anlasın ki biz de onlarla dalga geçtik” şeklinde konuştu.

“Bizimle dalga geçmenin bedelini ödeyeceksiniz” diyen Bengihan, grev ve eylemlerine, sonuç alıncaya kadar devam edeceklerini vurguladı.

Sendikalardan, Meclis’te ve Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde tam gün grev

Sendikalar: ŞOK GREV ve EYLEMLER yarından itibaren başlıyor