Sendikalar: ŞOK GREV ve EYLEMLER yarından itibaren başlıyor

Kamuda örgütlü sendikaların ‘Göç Yasası’ olarak nitelendirilen yasa ile işe girenlerin maaşlarında söz verilen düzenlemenin Hükümet tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle yarından itibaren Ercan ve Limanlar dahil şok grev ve eylemlerin başlayacağını duyurdu.

Sendikaların açıklaması şöyle:

“Sendikaların 47/2010 sayılı yasa (Göç Yasası) ile işe girenlerin maaşlarının iyileştirilmesi için talep ettiği artış hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Hasan Taçoy ile yaklaşık 1 aydır görüşme gerçekleştirmiştir.

Başbakanın da hazır bulunduğu toplantıda Sn. Hasan Taçoy ve Sn. Alişan Oşan ile görüşen sendikalar 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlere % 6 ek artış (üst baremlerde düzenleme) konusunda uzlaşıya varmıştır.

Sn. Hasan Taçoy geçtiğimiz cuma günü de bir televizyon kanalında %6 ek artış konusunda uzlaşıya varıldığını ve maliye bakanlığında yasal çalışmaların da tamamlandığını ufak tefek pürüzlerin kaldığını açıklamıştır. %6’lık artışları eylül maaşlarına yansıtacağını söyleyen hükümet, bugüne kadar zamana oynamış ve yasal düzenlemeyi henüz ortaya koymamıştır. Ayrıca %25’e varan maaş mağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmaması, hükümetin sendikalar ve çalışanlarla dalga geçer gibi yaptığı bu davranışı şiddetle kınar, verdiği sözlerin arkasında durmayan bu yapıyı protesto etmek için yarından itibaren Maliye’de Maliye -Sen akabinde tüm sendikalar, tüm örgütlü olduğumuz yerlerde (Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi dahil ) şok grev ve eylemler gerçekleştirilmeye başlayacağımızı ,vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağını tüm kamuoyuna duyururuz.

KAMUSEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, HTKS, VERGİ-SEN”