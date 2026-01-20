“Özel sektör çalışanlarının sömürülmesine göz yumuluyor"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), hükümetin özel sektör çalışanlarını yok sayıp, işveren tarafından sömürülmesine göz yumduğunu belirterek, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne tepki gösterdi.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yazılı açıklamasında, çalışma hayatı içerisinde özellikle özel sektör çalışanlarının sorunlarını gündeme taşıyarak, çalışan sınıfının ezilmesini ve mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da eleştiren Yeltekin, şöyle devam etti:

“Özel sektör çalışanının ezilmesine ve sömürülmesine göz yumması, Maliye Bakanlığı'nın, İhtiyat Sandığı Dairesi'ne, çalışanların emeği, alın teri olan ve ödemek istemediği 13 Milyar Türk Lirası tutarındaki borcu peşkeş çekmesi, Mağusa ve Girne Limanlarında Liman-Sen Sendikası'na bağlı 180 çalışanın Toplu İş Sözleşmesi'nin gasp edilmesine göz yumması, Sosyal Sigortalar Dairesi'nin asgari ücrete yapılan %18.39 artış ile ayda yaklaşık 75 Milyon zarara uğratılması, Partili işverenlerin iş yerlerinde iş kazalarına ilişkin denetim ve soruşturmaların engellenmesinin marifet sayılması gibi konuları unutturmamaya çalışıyoruz"