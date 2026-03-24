Özel bir hastaneden ilaç çalmakla suçlanan hemşire, tutuklandı

Girne’de özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Y.A.(E-24), hastane yönetiminden izinsiz üç ilacı çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, bu ay içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaçak yalayan dört kişi tutuklandı

Ülke genelinde önceki gün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde kaçak yaşadığı tespit edilen dört kişi tutuklandı.