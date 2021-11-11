Denktaş: “6 Şubat, seçim tarihi için daha uygun”

DP Milletvekili Serdar Denktaş, 23 Ocak’ta erken seçim yapılmasının konuşulduğunu ancak 6 Şubat’ın daha uygun bir tarih olacağını yineledi.

Karma oyun kaldırılmasını yıllardır savunduğunu da dile getiren Denktaş, “Siyasi partilerin ideolojileri sıfırlayan bir yaklaşım. Eğer demokrasi ise konuşulan gelin, mührü kaldıralım” dedi.

Denktaş, her hükümetin Meclis’e program sunmak zorunda olduğunu söyledi, içeriğine girmeyeceğini dile getirdi.

Birkaç gündür televizyon programlarında bütçe geçmeli mi, geçmemeli gibi söylemleri izlediğini dile getiren Denktaş, bütçe geçmeden seçime gidilmesinin sonuçlarının vahim olduğunu ifade etti.

Denktaş, Türkiye ile imzalanacak mali işbirliği protokolünü yeni hükümetin imzalaması gerektiğine de işaret ederek, “Seçimlere 2.5 ay kala protokol imzalanması doğru da etik de olmaz” şeklinde konuştu.