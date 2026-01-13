Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, “Beleşe Deniz, Plajlar Halkındır” hareketi üyelerini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, görüşmede Özdenefe, hareketin on beş yıldır toplumda farkındalık yarattığını ve herkesin anayasal hakkı olan denize ve plajlara erişebilmesi için önemli bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Özdenefe, halkın anayasal haklarını bilmesinin ve bu hakların korunması için talepte bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı; mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin tespit edilmesinin ve denetimlerin daha etkin yapılmasının, hareketin çabaları sayesinde toplumda artan bilinçle birlikte değer kazandığını ifade etti.

Anayasadan doğan bu hakkın doğru şekilde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının siyasilerin sorumluluğu olduğunu belirten Özdenefe, kendilerine sunulan yasal düzenleme önerisini dikkatle inceleyeceğini ve meclisteki diğer milletvekilleriyle paylaşacağını söyledi.

Özdenefe, hareketin katkılarından dolayı teşekkür ederek, sivil toplumun çalışmalarının meclise yön vermesinin ve halkın taleplerinin meclise yansımasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sertel: “Yasa önerimiz halkın sorunu olan plajlara erişimdir”

“Beleşe Deniz, Plajlar Halkındır” hareketi Sözcüsü Yusuf Özgü Sertel de, “Yasa önerimiz halkın sorunu olan plajlara erişimdir. Plajlara erişim ve plajdaki hizmetlerin denetlenmesi belediyelerin yetkisindedir. Burada belediyelerin elini güçlendirmek için onlara idari para cezası kesebilecekleri bir araç sunmak için değişiklik yapıyoruz. Yasa önerimizi size sunuyoruz” dedi.