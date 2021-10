Özcezarlı’ya duygusal anma

Uçak kazasında hayatını kaybeden öğretmen-pilot Serkan Özcezarlı, ikinci ölüm yıl dönümünde Cihangir’deki kabri başında anıldı

Eşi Aysan Özcezarlı duygusal konuşmasında eşine şehit unvanı verilmemesini eleştirdi

Geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı, ikinci ölüm yıl dönümünde bugün öğleden sonra (29 Ekim Cuma) mezarı başında anıldı.

Özcezarlı Cihangir Mezarlığı’ndaki kabri başında anma törenine ailesi, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve sevenleri katıldı.

Duygulu anlar yaşanan anma töreninde konuşan Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı, eşine halen “şehit” unvanı verilmemesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti ve yetkililere sorular yöneltti.

Özcezarlı, eşini kaybedeli iki yıl olduğunu, onun hala görev uçuşunda olduğu düşüncesinden kurtulamadığını söyledi.

Her geçen gün dost biriktirmenin ne kadar güzel, ne kadar özel olduğunu daha iyi anladığını kaydeden Özcezarlı, eşi Serkan Özcezarlı ve arkadaşı Hakan Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği uçak kazasının oluş şeklinin muamma olduğunu, kaza-kırım raporunun da askıda kaldığını belirtti.

“Bilirkişilerin yorumlarına saygı duyarım, lakin varsayımlarla yapılan tahminlere bel bağlayanlardan değilim. Elle tutulabilen deliler sunulmalı” diyen Aysan Özcezarlı, 1973’te Limasol-Evdim’de doğan, havacılığa tutkulu, gökyüzüne aşık diye tanımladığı eşinin ilk havacılık serüveninin 16 yaşındayken paraşütle atlamasıyla başladığını ifade etti ve özgeçmişi ve başarıları hakkında bilgi paylaştı.

Aysan Özcezarlı şöyle konuştu:

“Sayın bilirkişiler! Nasıl oluyor da 28 yıllık deneyimli bir öğretmen pilot, her metrekaresini avcunun içi gibi bildiği, askeri üst olduğundan, her yönden güvenilir bir alan olan Geçitkale Havaalanı’nda havalandıktan 24 dakika sonra, eğitim uçuşu yaparken, bir anda uçağı düşüyor ayrıca an itibariyle patlayıp yanmaya başlıyor. Hem de uçağın süzülme kabiliyeti varken! Geriye küçücük siyah çöp torbasına benzeyen iki beden kalıyor…

Hava Sporları Federasyonu, Spor Dairesine bağlı olup, atamaları Başbakanlık tarafından yapılmasına rağmen(!)

Kaza, askerin ve devletin kontrolündeki Geçitkale Havaalanı’nda olmasına rağmen(!)

Ülkesine sportif havacılığı getirip çoğaltan ‘ilk ve tek adam’ olarak tarihe geçmesine rağmen(!)

Sivil Savunma ve milli günlerde görev yapmasına rağmen(!)

Tam 2 yıl sonra, bayraklarını dalgalandırmanıza rağmen (!)

Neden? 28 yıllık deneyimli öğretmen pilota şehitlik makamını layık görmediniz? Neden?

Ülkesinde bir ilk olan, Türkiye dahil olmak üzere, havacılık adına yaptığı her işte adını altın harflerle yazdıran bu yiğide devletimiz ne yaptı?”

Aysan Özcezarlı, eşinin cenaze törenine katılıp konuşma yapan devlet ve hükümet yetkililerini eleştirerek “Zahmet edip yürek tüketen o zatlara sesleniyorum…O gün bugündür, koltuk derdinden, hırslarınızla yanıp tutuşuyorsunuz. Bizler ise, boğaz derdinde, çocuklarımızın eğitimi, geleceği derdinde. Memleketim yangın yeri olmuş dumanları yükseliyor, ‘bense neyin derdine düşmüşüm’ diye düşünen zihniyetler! Bırakın artık şu koltuk savaşlarını. Görmüyor musunuz? Size ayrılan yer bir metreye 2 metre sadece…” ifadelerini kullandı.

Özcezarlı, evlerinin sokağına eşinin adının verilmesinden dolayı Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Kazarvezirler’e, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na, Cihangir Muhtarı Mehmet Reis’e teşekkür etti.

“Sen rahat uyu… Bendeki soluk gün gelir fırtına olur”

Aysan Özcezarlı, merhum eşine şöyle seslenerek konuşmasını tamamladı:

“Bir daha sen gibi gelir mi bu dünyaya? Özü sözü, ruhu kalbi tertemiz Adamım. Gittin de her şey bitti mi sandın? Yarım bir yürek bıraktın arkanda. Cevapsız sorular… Hadsiz yorumlar… Sen rahat uç. Bendeki soluk…Gün gelir fırtına olur… Şimşek olur kavurur…Sen rahat uyu…”

Yarın Tatlısu’da yamaç paraşütü kupası düzenleniyor

Öte yandan Hava Sporları Federasyonu, Öğretmen Pilot Serkan Özcezarlı anısına yarın (30 Ekim’de), Tatlısu yarışma alanında 2. Tatlısu Yamaç Paraşütü Hedef Kupası düzenliyor.

KKTC’nin ilk hava şehidi olan Özcezarlı ve aynı uçakta bulunan meslektaşı Hakan Çetinkaya, 29 Ekim 2019’da Geçitkale Havaalanı’nda eğitim uçuşu yaptıkları sırada uçaklarının düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmişti.