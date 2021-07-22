Oyuncu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi

Türkiye'nin başarılı oyuncusu Turgay Yıldız yaşamını yitirdi. Meslektaşı Levent Üzümcü TELE1’e yaptığı açıklamada Yıldız’ın bu sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yıldız geçtiğimiz ay kalp spazmı geçirmişti.

Turgay Yıldız kimdir?

Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan, TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Turgay Yıldız, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev aldı. TRT Ankara Televizyonu’nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

Çektiği eleştirel politik mizah videoları ile bilinen tiyatrocu Turgay Yıldız, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.