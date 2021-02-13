"Öykü ile farklı pencerelerden dünyaya bakarız"

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Birlik adına yayımlanan mesajda, şunlar ifade edildi:

14 ŞUBAT DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ BİLDİRİSİ

Boşlukta uçuşan, dillendirilemez anlarımızı yakalar öyküler. Başkalarının hayatlarında kendimizi bulur ve yalnız olmadığımızı duyumsarız. Bir biçimde bize benzeyen biriyle dolanırız, şehirlerin sokaklarını. Öykü bir kapı açar ve ta derinlerimizde gizli bir odaya gireriz kelimelerin esintisiyle. Farklı pencerelerden dünyaya bakarız.

İnsanı baştan çıkaran girift bir kokusu vardır öykünün. Duyduğun kokunun, seni uçsuz bucaksız bir ormana götüreceğini bilmenin heyecanıyla yürürsün o yolu. Bir yerde yaşam varsa orada mutlaka anlatılması gereken öyküler vardır çünkü, yürünmesi gereken yollar.

Samimiyetini yaşamdan alan öykü, bir olay veya durumla kendini insan yaşamının olanaklarına dâhil eder. İnsan zihninin derinliklerinde geliştikçe gelişir. Gelişip büyüyen okuduğunuz veya yazdığınız her bir öykü, yaşamın kendisi olur. İnsanın hayatına kalıcı, sihirli dokunuşlar bırakır. Kendi atmosferi içinde yeni bir dünya yaratır. İnsanlıkla bağlar kurar ve sonsuzluğa uzanan ittifaklar. Günden güne barbarlaşan dünyadan başka dünyalara kaçışın gizemli anahtarını tutar ellerinde.

Başkaldırı ile uyumun birlikte ve zıtlıkla yol aldığı bir yaşam keşfidir, öykü. Deneyim ile düş arasını doldurma uğraşıdır; anahtar deliğinden içeri bakmak, insan ruhunu dikizlemektir.

Şiirin kız kardeşidir; kısa, çarpıcı satırlarla büyüler.

Yaşamın fotoğrafını çeker. Arkaik sancıları günün dillerinde açıklar; çünkü insan unutur, öykü hatırlar.

Zamanın yüzeyinde bir yırtık oluşturur ve okuyucuyu o yırtıktan görünen kesiti izlemeye davet eder; bizler de gözümüzü oraya dayayıp izleriz, ‘an’ın bizi odaklandırdığı çok boyutlu evreni.

Bir fikrin en güzel yolculuğudur öykü ve duyular okyanusundan kıyıya vuranlardır. Yabancılaştığınız bir yerdir kimi zaman, okudukça sizi gökyüzüne kaldırır. Kendinizi ararsınız, söneduran yıldızlar arasında.

Biz miyiz onlar?

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği

(Katkı koyan şair ve yazarlar: M.Kansu, Neşe Yaşın, Tamer Öncül, Gürgenç Korkmazel, Leyla Ulubatlı, Fatma Akilhoca, Ceyhan Özyıldız, Aliye Ummanel, Nafia Akdeniz, Emel Kaya, Fatoş Avcısoyu Ruso, Dervişe Güneyyeli, Ruhsan İskifoğlu, Hüseyin Bahca, Salamis Ayşegül Şentuğ, Tutku Tuğyan, Fatih Yalıner)