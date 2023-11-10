Otoparktan çıkmaya çalıştı, önce başka araca ardından da duvara çarptı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Surlariçi bölgesinde hizmet veren bir otoparkta park halinde bulunan bir araç, araç sürücüsünün, aracıyla park yerinden çıkmak isterken önce otopark içerisindeki bir araca, ardından ise otoparkı çevreleyen duvara çarptıktan sonra duvarı yıkarak durabilmesiyle meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre kaza sonucu yaralanma olmazken, kazaya karışan iki araçta ve duvarda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yıkılan duvarın diğer tarafında bir inşaat şirketine ait konteyner ise kaza sonucu hasar gördü.