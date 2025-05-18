"Otobüsler eski, denetim yetersiz, güvenlik yok"

Yasmin MORAN

Yenierenköy – Dipkarpaz yolunda okul otobüsünün takla atması sonucu 28’i öğrenci 29 kişinin yaralanması, öğrenci taşımacılığındaki ihmalleri yeniden gündeme taşıdı. Toplu taşıma araçlarını aktif olarak kullanan öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu, otobüslerin eski ve bakımsız olmasının yolcu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını dile getirdi. Öğrenciler, kapasite aşımı, bakımsızlık, şoförlerin dikkatsizliği ve denetim eksikliği gibi sorunların artık "alışılmış bir risk" haline geldiğini ifade etti.

Havvanur Metin, toplu taşıma araçlarının eski olması nedeniyle güvenli bulmadığını belirterek, “Otobüsler kalabalık, kapasite aşılıyor, sürücüler yeterince eğitimli değil. Yakın zamanda bir üniversite otobüsünde yangın çıkması, endişelerimi artırdı” dedi.

Elif Eylül Kale ise otobüslerin teknik arızalarına dikkat çekti: “Kapılar bozuk, açık kalabiliyor. Bu büyük bir güvenlik sorunu ama kimse müdahale etmiyor.”

Mahmut Genç, bazı sürücülerin seyir halindeyken telefonla ilgilendiğini söyledi, “Bu dikkatsizlik bizi doğrudan tehlikeye atıyor” diye konuştu.

Şulenur Özdemir de yoğun saatlerdeki yetersiz sefer sayısına vurgu yaptı: “Otobüslerde yer bulamıyoruz, ayakta ve demirlere tutunarak gidiyoruz. Bu bir kazada nasıl bir koruma sağlayabilir ki?”

Rüya Kurt ise özellikle yaz aylarında klimaların çalıştırılmamasından ve araç bakımlarının aksatılmasından şikâyet etti.

Mehmet İlhan da şehirlerarası farklara dikkat çekerek, Lefkoşa’daki toplu taşımayı “yetersiz ve eski” olarak nitelendirdi.

Öğrencilerin ortak talebi, denetimlerin artırılması, araçların yenilenmesi ve taşımacılığın öğrenci güvenliğini önceleyen bir sisteme dönüştürülmesi yönünde...

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Havvanur Metin: “Toplu taşıma araçlarını eski olduklarından dolayı güvenli bulmuyorum”

“Toplu taşıma araçlarını eski olduklarından dolayı güvenli bulmuyorum. Otobüsler çok kalabalık oluyor, kişi kapasitesi aşılabiliyor, bu da hem çok sıkışık hem de rahatsız edici bir ortam yaratıyor. Bu nedenle toplu taşımayı kullanmamaya çalışıyorum. Otobüsler kolayca arızalanabiliyor ve yolcu güvenliği için gerekli önlemlerin yeterince alındığını ya da bu konuların düzenli olarak denetlendiğini düşünmüyorum. Ayrıca otobüs sürücülerinin yeterli eğitim düzeyine sahip olduklarına da sanmıyorum. Yaklaşık dört ay önce, okuduğum üniversitenin otobüsünde öğrenciler varken yangın çıkmıştı. Bu gibi durumlar hem okul servisine hem de genel olarak toplu taşıma sistemine karşı güvenimi azaltıyor.”

ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

Rüya Kurt: “Ulaşım kötü ve yetersiz”

“Ulaşım kötü ve yetersiz. Otobüslerin yenilenmesi gerekiyor, bence ulaşım sistemleri de geliştirilmeli. Şimdiye kadar toplu taşımayla yolculuk yaparken rahatsız edici bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Ancak yaz aylarında klimaların bozuk olduğu söylenerek klimalar açılmıyor. Bu konuya bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarının bakımları aksatıldığı için bu konuda daha ilgili olunmalı. Olası kaza anında yolcular için yeterli önlem alındığını da düşünmüyorum.”

Elif Eylül Kale: “Otobüs kapıları bozuk, kırık olabiliyor ve bazen yolculuk sırasında açık kalıyor”

Toplu taşıma şoförlerinin bazıları yeterince dikkatli değil ve bu biz yolcuların güvenliği açısından olumsuz bir durum. Geçen gün okul otobüsündeyken, şoför bir kişi otobüsten inerken neredeyse ayağını eziyordu. Otobüslerin denetimi ve bakımlarının gerektiği kadar yapıldığını düşünmüyorum. Otobüs kapıları bozuk, kırık olabiliyor ve bazen yolculuk sırasında açık kalıyor. Bunlar çok önemli güvenlik konuları olmasına rağmen, yolcular riske atılıyor.

Şulenur Özdemir: “Otobüsler çok kalabalık, demirlere tutunarak seyahat ediyoruz, bu ne kadar güvenli?”

“Ulaşımımız çok sıkıntılı. Akşam saatlerinde otobüslerle ulaşım sağlayamıyoruz bu saatler yetersiz. Toplu taşıma araçlarını yetersizliklerden dolayı güvenli bulmuyorum. Okul otobüslerine öğrenci olmayan insanlar da biniyor ve bu durum çok kalabalıkla karşılaşmamıza neden oluyor. Biz öğrenciler için okul otobüslerinin seferleri artırılmalı ve ulaşımımız kolaylaştırılmalı. Otobüslerin bakımları yeterince iyi yapılmadığı için bakımlarının yapılması ve araçların yenilenmesi gerekiyor. Otobüsler çok kalabalık oluyor ve hepimiz demirlere tutunarak seyahat ediyoruz. Bir kaza esnasında bu ne kadar güvenli olabilir?”

Mahmut Genç: “Çoğu zaman şoförlerin telefonla oynadıklarına denk geliyorum”

“Toplu taşıma araçlarında genelde can güvenliğimin olduğunu düşünüyorum, bazen bazı şoförlerin otobüsleri dikkatsizce kullanmaları nedeniyle tereddüt edebiliyorum. Çoğu zaman şoförlerin telefonla oynadıklarına ve yolcularla sohbet ettiklerine denk geldim. Otobüslerin iç temizliği ve bakımları da yeterince yapılmıyor. Yolcuların güvenliği için herhangi bir önlem alındığını düşünmüyorum. Otobüs kapasitesi 20 kişilikse, 25 kişi ve daha fazlası ayakta yolculuk yapıyor.”

Mehmet İlhan: “Otobüslere kapasitesinin üzerinde yolcular biniyor”

“Toplu taşımaların iyi ve kötü tarafları, şehirden şehre değişiklik gösterebiliyor. Bence Girne’de toplu taşıma daha iyiyken, Lefkoşa’da daha kötü ve yetersiz. Konfor açısından otobüsler çok geride çünkü modelleri eski ve sorunlu. Şoförler dikkatli olmaya çalışıyor, ortalama düzeyde araç kullanımı gerçekleştiriyorlar. Okuduğum okulun otobüsleri de kötü durumda ve çok kalabalık. Otobüslere kişi sayısı kapasitesini aşacak şekilde yolcular biniyor, bu da bizleri riske atıyor.”