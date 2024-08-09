Otobüs devrildi, iki kişi hafif yaralandı

Mağusa-Lefkoşa ana yolu ‘Hurmalı Çemberi’ mevkiinde, bu sabah bir otobüsün devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Polis basın bültenine göre, saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, 39 yaşındaki Ali Kurban, yönetimindeki HG 361 plakalı otobüsle seyrettiği sırada Hurmalı Çemberi’ne dikkatsizce çembere giriş yaptı. Otobüs, çemberi döndüğü sırada, tekerleğinin çemberin bordür taşına çarpması sonucu sol yan kısmına devrildi.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 23 yaşındaki Shahidul Islam ile 44 yaşındaki Javaid Javaid Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.