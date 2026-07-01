“40 yılda yapılmayanı yaptık dedikleri yolsuzluk ve güvensizlik”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dijital İletişim, Medya ve Kamuoyu Yönetimi Sekreteri Ayşe Öztabay, Ada TV’de Nupelda Karabuğday’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Öztabay, hükümetin “icraat” söylemini eleştirerek, eğitimden sağlığa, ekonomiden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda toplumun kendisini güvende hissetmediğini söyledi.

Hükümetin sık sık dile getirdiği “40 yılda yapılmayanı yaptık” söyleminin toplumda karşılık bulmadığını belirten Öztabay, son yıllarda halkın daha önce görülmemiş ölçüde yolsuzluk iddiaları, ekonomik sıkıntılar ve güvensizlik ortamıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Af düzenlemelerine de tepki gösteren Öztabay, güvenlik politikalarının bu şekilde yönetilemeyeceğini belirterek, “Polis büyük emeklerle suçluları yakalıyor, ardından hükümet af çıkarıyor. Devlet önce bu ülkede yaşayan insanların güvenliğini sağlamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde ise asgari ücret artışlarının tek başına çözüm olmadığını belirten Öztabay, hayat pahalılığı hesaplamalarının gerçekçi yapılması ve kamunun kendi harcamalarını da gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Kaçak ekonomi, vergi kayıpları ve kayıt dışılığın da ülkenin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirten Öztabay, sağlıklı kamu politikalarının ancak güvenilir verilerle üretilebileceğini söyledi. Nüfus, işsizlik, ekonomik hareketlilik ve tüketim alışkanlıkları gibi temel verilerin bilinmeden doğru planlama yapılamayacağını ifade etti.

TDP’nin uzun süredir dijital dönüşüm ve veri güvenliği konusunda kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Öztabay, seçim programlarında dijital güvenlik, veri yönetimi, ekonomik denetim ve sosyal adalet başlıklarının önemli yer tutacağını da sözlerine ekledi.