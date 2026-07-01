"Öğrenci taşımacılığı ödemeleri üç aydır yapılmıyor"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin öğrenci taşımacılığı ödemelerini üç aydır yapmadığını belirterek, bunun taşımacılık sektörünü ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Barçın, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek, öğrenci taşımacılığı ödemelerinin yapılmaması nedeniyle sektörün iflasın eşiğine geldiğini ifade etti.

Hükümeti önceliklerini yanlış belirlemekle eleştiren Barçın, müdürlük ve müsteşarlık kadroları oluşturulması ile yeni istihdam hazırlıkları için adım atıldığını öne sürerken, emekçilerin hak edişlerinin ödenmesi konusunda ise "para yok" gerekçesinin öne sürüldüğünü söyledi.

Sektör çalışanlarının geçim sıkıntısı yaşadığını, banka borçlarının biriktiğini ve belirsizlik içinde bırakıldığını ifade eden Barçın, bu sorunların hükümet tarafından görmezden gelindiğini vurguladı.

Barçın,” Bu düzen böyle gitmeyecek, CTP iktidarında sektör, yasal hakkını son kuruşuna kadar zamanında alacak; düzensizlik bitecek, adalet geri gelecek.” ifadelerini kullandı.