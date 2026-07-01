Casperler çetesi adıyla galericiye 500 bin dolarlık tehdit iddiası

Kendilerini “Casperler çetesi” olarak tanıtarak bir galericiden tehditle 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla tutuklanan zanlılar E.G., S.Ş. ve C.K., mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Şikayet 16 Haziran’da yapıldı

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na başvuran M.Ç.K.’nin, 13 Haziran’da WhatsApp üzerinden bilmediği bir numaradan tehdit mesajları aldığını söyledi.

Polis, M.Ç.K.’nin ifadesinde, kendisine gönderilen mesajda “Selamın Aleyküm. Bir savaşın içindeyiz, desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı” ifadelerinin yer aldığını anlattı.

Galerinin videosu ve silah sesleri gönderildi

Dönmez, müştekinin ifadesinin devamında, 16 Haziran’da yine aynı numaradan Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik video görüntüsünün gönderildiğini aktardı.

Polis, videoyla birlikte “Galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi. Bir de yalan söylüyorsun. Babanın bütün her şeyi sende” şeklinde mesaj atıldığını söyledi.

Aynı gün, yine aynı numaradan 4 el silah sesi içeren 4 saniyelik bir video ile bir gece kulübüne ilişkin görüntüler gönderildiğini kaydeden polis, “Mekânı biliyorsun değil mi? 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptı, sana neler yapacağım izle” içerikli tehdit mesajlarının da iletildiğini belirtti.

Ailesine ait bilgiler de gönderildi

Polis çavuşu Dönmez, zanlıların müştekiye ait ev adresi, eşi ve oğlunun isimleri ile çalıştıkları ve eğitim gördükleri yerlere ilişkin kişisel bilgileri de mesaj yoluyla ilettiğini söyledi.

Gönderilen mesajlarda ayrıca “Sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım?” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.

“Dua et silah çalışmadı”

Polis, M.Ç.K.’nin 19 Haziran’da yine aynı numaradan, kimliği belirsiz bir kişinin karanlık bir bölgede tabanca ile ateş etmeye çalıştığı ancak silahın patlamadığına ilişkin video aldığını anlattı.

Söz konusu videoyla birlikte, “Dua et silah çalışmadı yoksa neler olacaktı, ailenden birilerine...” şeklinde tehdit mesajı gönderildiği belirtildi.

“Ateş ettirdik olmadı, bomba attık”

Dönmez, 21 Haziran saat 17.45’te ise müştekiye, kurşunlanan bir gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren video görüntülerinin gönderildiğini ifade etti.

Mesajda, “Ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde. Gece kulübü ile işimiz kalmadı, sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım” ifadelerinin bulunduğunu aktardı.

Karavan satışı nedeniyle husumet iddiası

Polis, müştekinin ek ifadesinde, zanlı E.G. ile bir karavan satışı nedeniyle aralarında sorun yaşandığını söylediğini belirtti.

Müştekinin ifadesine göre zanlılar, galerinin “Casperler” isimli organize suç örgütünün listesinde bulunduğunu, ancak zanlı E.G.’nin burayı listeden çıkardığını öne sürerek bu yönde konuşmalar yaptı.

Evlerde arama yapıldı

Dönmez, 30 Haziran’da zanlıların ikametgahlarında mahkemeden alınan arama emri doğrultusunda arama yapıldığını söyledi.

Aramalarda, zanlı E.G.’nin tasarrufunda meseleye konu olduğu belirtilen gümrüğü ödenmemiş karavanın bulunduğunu, zanlı C.K.’nin tasarrufunda ise Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti.

Cep telefonlarında inceleme sürüyor

Polis, zanlı C.K.’nin sözlü beyanında, zanlı S.Ş.’nin kendisine WhatsApp üzerinden birçok kez silah fotoğrafları gönderdiğini, zanlı E.G.’nin ise gece kulübünün kurşunlanmasına ilişkin videolar gösterdiğini söylediğini aktardı.

Ayrıca zanlıların cep telefonlarında bilişim müzekkeresiyle yapılan ilk incelemede, zanlı S.Ş.’nin telefonunun silinen bölümünde 12 Haziran 2026 tarihinde galeriyi gösteren bir video çekilip silindiğinin tespit edildiğini belirten polis, bu görüntünün müştekiye 16 Haziran’da gönderilen video ile aynı olduğunun saptandığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, cep telefonları üzerindeki incelemelerin sürdüğünü, bölgede diğer işletmelere yönelik benzer tehditlerle bağlantılı kişilerin ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Soruşturma kapsamında aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.