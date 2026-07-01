Mevlevi’de yangın
Mevlevi yakınlarında ana yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın; Güzelyurt İtfaiye Şubesi, Orman Dairesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehmetçik ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Mevlevi yakınlarında ana yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın; Güzelyurt İtfaiye Şubesi, Orman Dairesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehmetçik ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Fotoğraf: Gadara Medya
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