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Mevlevi’de yangın

Mevlevi’de yangın

Mevlevi yakınlarında ana yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın; Güzelyurt İtfaiye Şubesi, Orman Dairesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehmetçik ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Mevlevi yakınlarında ana yol kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın; Güzelyurt İtfaiye Şubesi, Orman Dairesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Mehmetçik ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fotoğraf: Gadara Medya

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