Toplu Taşımacılar Birliği, öğrenci taşımacılığı ödemelerinin yapılmasını istedi

Toplu Taşımacılar Birliği, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait öğrenci taşımacılığı ödemeleri ile teminat adı altında kesilen 10 günlük ücretlerin ödenmesini talep etti.

Toplu Taşımacılar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencileri güvenle taşıyarak görevlerini yerine getirdikleri vurgulanarak, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait öğrenci taşımacılığı ödemeleri ile teminat adı altında kesilen 10 günlük ücretlerin hala ödenmemesine tepki gösterildi.

Sektörün süreç boyunca yapıcı bir duruş sergilediğinin ancak hala emeklerin karşılığının alınamadığının belirtildiği açıklamada, “Hak ettiğimiz ödemeler ivedilikle yapılmadığı takdirde, öğrenci taşımacılığında kullanılan araçlarımızı ilgili makamların önüne çekmekten, anahtarlarını teslim etmekten ve demokratik hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü yasal ve meşru eylemi hayata geçirmekten çekinmeyeceğiz” denildi.

Açıklamada, “Tamamlanmış, teslim edilmiş ve eksiksiz yerine getirilmiş bir hizmetin bedeli neden ödenmemektedir? Devlet, kendi alacağı söz konusu olduğunda bir gün gecikmeye dahi tahammül etmezken, konu kendi borcunu ödemeye gelince neden aylarca sessiz kalmaktadır? Vergi borcumuzu geciktirdiğimiz anda yüzde 5 gecikme faizi uygulayan sistem, neden kendi geciktirdiği ödemelerde herhangi bir gecikme faizi ödememektedir? Vatandaşın devlete olan borcunda faiz varsa, devletin vatandaşa olan borcunda neden faiz yoktur? Bunun adaleti nerededir?” soruları da yöneltildi.

Ödemeyi kamunun geciktirdiğinin ancak bunun maliyetini taşımacının ödediğinin kaydedildiği açıklamada; akaryakıt, personel giderleri, sigortalar, araç bakımı gibi masraflar hatırlatıldı.