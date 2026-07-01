Hava sıcaklığı 36-39 derece dolaylarında seyredecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklıklarının ileriki günlerde iç kesimlerde 36-39 derece dolaylarında seyredeceğini, cuma ve cumartesi sabah saatlerinde ise yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 2-8 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge, periyodun ilk yarısında sıcak, ikinci yarısında ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. Cuma ve cumartesi günleri sabah saatlerinde yer yer sis görülecek. Pazar, pazartesi ve salı günleri ise öğleden sonra iç kesimlerde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39, sahillerde 31-34 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.