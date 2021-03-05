Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde çilek üretiminin simgesi olan Yeşilırmak köyündeki üreticiler yeni sezonu YENİDÜZEN’e değerlendirdi, yeni tip coronavirüs (COVID-19) salgını sonrasında endişelerini dile getirdi.

Şu anda piyasanın kapalı olmasından dolayı tedirgin olduklarını belirten üreticiler, salgının bir an önce normal bir seyre dönmesi ve kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Yeşilırmak köyü muhtarı İsmet Özpolat ise, “Temennimiz bu yıl en azından daha iyi bir durumda olunması ve satışların yapılabilmesidir” dedi.

ÜRETİCİLER NE DEDİ?

Emir Yeşilırmaklı: “Otel yok, öğrenci yok, restoran yok bu kadar ürünü kim yiyecek?”

“Geçen yıl büyük sıkıntılar yaşamıştık. Ne yazık ki, aynı sıkıntıları bu yıl da yaşamayı bekliyoruz. Çünkü otel yok, öğrenci yok, restoran yok bu kadar ürünü kim yiyecek? Üretici çok kötü durumda ve ne yazık ki hükümetten destek yok. Geçen yıl elimizde ürün kaldığı için ben bu yıl daha az ektim. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Geçen yıl 4 işçim vardı zorla onları zorla ödeyebiliyordum. Bu yıl işçilerimi 2’ye düşürdüm yine zor ödüyorum. Bu iş artık kapandı.”

Hasan Yılmaz: “Piyasa açılmazsa üretici zor durumda kalacak”

“Geçen yıl otel ve restoranların kapalı olması ve bunun da tam çilek hasadı dönemine denk gelmesi bizi çok büyük sokmuştu. Ne yazık ki, bu yıl da kötü başladık. Bizim esas kazancımız insanların gelip tarladan toplamasıydı. Piyasa açılırsa sezonu kurtarma ihtimali var. Bu yıl henüz başlamadık, açık çilek Mart ayının sonlarında başlar. Eğer piyasa açılmazsa üretici zor durumda kalacak. Geçen yıl sırf ürün üreticinin elinde kalmasın diye asker ihaleye çıkıp ürünü almıştı ama düşük fiyatta almıştı. Yani aslında üretici sadece masrafını alabilmişti.”

Salahi Atalar: “Bu yıl da kötü giderse üretici zor durumda kalacak”

“Bu yıl rekoltemiz oldukça yüksektir. Geçen yıla oranla %30 civarında daha fazla üretimimiz var. Üreticiler geçen yıl kar etmemişti. Şu anda yine bu sürecin içerisindeyiz. Bu sürecin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Üretim yaparken maliyetler de çok yüksek. Bu yıl da kötü giderse üretici zor durumda kalacak. Masraflarını çıkaramayacak ve işçisini ödeyemeyecek duruma gelecek. Umarım aynı sıkıntıları yeniden yaşamayız.”

Hasan Canveren: “Beklentimiz salgının en azından normal bir seyre girmesi”

“Yeni sezona giriyoruz ve beklentimiz salgının en azından normal bir seyre girmesi. Süreç iyiye doğru giderse, insanlar köyümüze gelip tarladan alışverişini yapabilecek. Geçen yıl ürünümüzü ilk etapta daha düşük fiyata toptancılara verdik. Vakalar bitince sona doğru insanlar gelmeye başlasa da, yine de zararımızı karşılayamadık. Yani zararımız büyük oldu. Ürünü toprağa Ekim ayında ektik. O günlerde vakalar düşük seyirlerde seyrediyordu. O yüzden her yıl ektiğimiz gibi düzeyde ektik, bekliyoruz. Umarım süreç sona erer.”

Yeşilırmak köyü Muhtarı İsmet Özpolat:

“Temennimiz satışların yapılabilmesidir”

Yeşilırmak köyü muhtarı İsmet Özpolat yaptığı değerlendirmede, geçen yıl çilek üreticisinin çok büyük bir zarara uğradığını dile getirerek, üreticilerin bu yıl da bu sıkıntıları yaşamamalarını temenni etti.

Özpolat şöyle konuştu:

“Yeşilırmak köyünde çilek dönemi 1958 yılında başladı ve hala daha gelişmiş şekilde devam ediyor. Her yıl yaklaşık 2 milyon fide ekiliyor. Geçen yıl salgın dolayısıyla satış olmadı. Sadece düşük fiyata asker ihaleye girip aldı. Üreticiler çok da masraf yapmıştı, zarar etti. Buna rağmen bu yıl üretici ekimini yine gerçekleştirdi çünkü bu bir gelir kaynağıdır. Temennimiz bu yıl en azından daha iyi bir durumda olunması ve satışların yapılabilmesidir. Biz muhtarlık olarak geçen yıl ürün satışı olmadığı için bazı okullara ve Girne Belediyesi’ne yardımı yaptık. Süreç bu yıl da devam ederse, yine böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız. Tabii yardım yapmak güzel ama üretici zarar etmemesi lazım. Geçen yıl festivalimizin de olmayışı üreticiyi etkilemişti. Festival olması bu yıl da zor gibi görünüyor.”