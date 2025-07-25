Otel sahibi Murat Girgen: “Acımız da sevincimiz de ortak olmalı”

Limasol’daki yangın felaketinin ardından Kıbrıs’ın kuzeyinde birçok kişi dayanışma gösterirken Örnek bir davranış da otel sahibi Murat Girgen’den geldi.

Girgen, yangın mağdurlarını otelinde ağırlayabileceği çağrısında bulundu. Girgen, “Buradan açık çağrımdır. Limasol’daki yangın felaketinde evsiz kalan beş aileyi, otelimde misafir etmeye hazırım. Yardım kampanyalarını düzenleyenler lütfen bu teklifimi de iletsinler.” dedi. Girgen, Limasollu olmamasına rağmen dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Ben Limasollu değilim, Girneliyim ama bize ailemiz, bu ülkenin hepsini sevmeyi öğretti.” ifadelerini kullandı. Otelinin tapulu mülk olduğunu da belirten Girgen, “Hem bizim otelimiz orjinal tapudur, ganimet değil, gönül rahatlığıyla gelsinler. Evleri gibi.” sözleriyle mağdur aileleri davet etti.