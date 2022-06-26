Otel operasyonu genişledi, bir tutuklu daha

Girne’de bir otelde gerçekleştirilen polis operasyonunda zanlı M.Ç.Ö.’nün üzerinde uyuşturucu madde bulunmasından sonra konuyla ilgili bağlantısı görüldüğü ifade edilen zanlı H.K. de tutuklandı.

Polis, zanlı M.Ç.Ö.’nün söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı H.K.’den aldığını beyan etmesi üzerine zanlı H. K.’nin de tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından bir otel içerisinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı M.Ç.Ö.’nün üzerinde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanmasının ardından konuyla ilgili bağlantısı görülen zanlı H.K. de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis zanlıların Girne’de bir otel içerisinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Kokain) Verme, Alma ve Tasarruf” suçlarıyla yargılandığını söyledi.

Polis 25 Haziran 2022 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Girne’de bir otel içerisinde zanlı M. Ç. Ö.’nün üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 8 ayrı paket halinde şeffaf naylonlara sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak aldındığını ve zanlının suç üst tutuklandığını belirtti. Polis akabinde zanlıdan yapılan sorguda söz konusu uyuşturucu maddeleri aynı gün zanlı H.K.’den aldığını beyan etmesi üzerine zanlı H. K.’nin de tespit edilerek tutuklandığını ve soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

“Yapılan beyanlar ve alınan ifadeler araştırılacak”

Polis mesele ile ilgili olarak emare alınan maddelerin analize gönderileceği yapılan beyanlar ve alınan ifadelerin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapda zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün tutukluluk aldılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.