“Öteki olmayan bir dünya hayal ediyorum”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam... Özgür

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Kreatif direktörlük yapardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Artist olarak ülkemin imkanlarında kendimi ne kadar yükseğe çıkarabilirim

Kayıtsız kalamadığım şey… Özgür iradenin kısıtlanması

En büyük pişmanlığım… Kendimden şüphe etmek

En büyük sevincim… Kendim için bir yol yaratabilmiş olmak, kendi insanlarımı çevremi bulmak

Hayatımın dönüm noktası…Tek başıma bir şeyleri başarabileceğimi anlamak

Beni en çok etkileyen yazar… Charles Bukowski

Başucumdaki kitap… Günlüğüm

En keyif aldığım müzik… Father Ocean - Monolink

En son izlediğim film… The Drama

Kendim için son aldığım şey… Kıyafet

Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş parfüm şişeleri

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mükemmeliyetçilik

Kendimde beğendiğim özellik… Çalışkan olmak

Olmasa da olur… Linç kültürü

Olmazsa olmaz… Sevgi

En iyi yaptığım yemek… Magarına Bulli

Hayalimdeki dünya… Öteki olmayan bir dünya

Aşk benim için… Birbirini görebilmek

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ruh eşim

Görmek istediğim yer… New York

Mutlaka yapmak istediğim… Dünya Turu, Uluslararası ünlü sanatçılara çalışmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayatta kalmak için bildiklerimize ihtiyacımız vardı ancak hayat sadece bu bilgilerden oluşmuyor, bildiğimizin, gördüğümüzün çok ötesi var. Esnek olalım.