“Öteki olmayan bir dünya hayal ediyorum”
Portre / Hasan Murat Sirhan - Dansçı
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam... Özgür
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Kreatif direktörlük yapardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden.. Artist olarak ülkemin imkanlarında kendimi ne kadar yükseğe çıkarabilirim
Kayıtsız kalamadığım şey… Özgür iradenin kısıtlanması
En büyük pişmanlığım… Kendimden şüphe etmek
En büyük sevincim… Kendim için bir yol yaratabilmiş olmak, kendi insanlarımı çevremi bulmak
Hayatımın dönüm noktası…Tek başıma bir şeyleri başarabileceğimi anlamak
Beni en çok etkileyen yazar… Charles Bukowski
Başucumdaki kitap… Günlüğüm
En keyif aldığım müzik… Father Ocean - Monolink
En son izlediğim film… The Drama
Kendim için son aldığım şey… Kıyafet
Dolabımdaki en gereksiz şey… Boş parfüm şişeleri
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Parfüm
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Mükemmeliyetçilik
Kendimde beğendiğim özellik… Çalışkan olmak
Olmasa da olur… Linç kültürü
Olmazsa olmaz… Sevgi
En iyi yaptığım yemek… Magarına Bulli
Hayalimdeki dünya… Öteki olmayan bir dünya
Aşk benim için… Birbirini görebilmek
Onunla çok tanışmayı isterdim… Ruh eşim
Görmek istediğim yer… New York
Mutlaka yapmak istediğim… Dünya Turu, Uluslararası ünlü sanatçılara çalışmak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayatta kalmak için bildiklerimize ihtiyacımız vardı ancak hayat sadece bu bilgilerden oluşmuyor, bildiğimizin, gördüğümüzün çok ötesi var. Esnek olalım.