Ormanlık alanın inşaat şirketine kiralanmasına ara emri!

Yeşil Barış Hareketi, Kayalar Köyü’nde kıyıda bulunan orman arazilerinin Orman Dairesi Müdürlüğü ve dönemin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı imzasıyla özel bir kişi ve inşaat şirketine kiralandığı sözleşmeyi yargıya taşıdı, mahkeme “ara emri” kararı verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, “Gün geçmiyor ki kıyılarımız ve orman arazilerimiz hukuka aykırı bir şekilde idare tarafından kiralanmasın” dedi, “Bugün bu ara emri ile yapılmaya başlanan inşaat ile denize ve doğamıza yapılan müdahaleleri durdurarak bir nebze de olsa mutlu olsak da; bir diğer taraftan da bu peşkeş ve rant düzeninin ne zaman sona ereceğini sorguluyoruz! Tüm kıyılarımız ve orman arazilerimizi kaybettiğimiz zaman mı?” ifadelerini kullandı.

Hareketin avukatı Emre Efendi ise yaptığı açıklamasında, “Sadece popüler yerler, araziler, ormanlar, plajlar değil, kamu mallarının tümü halkındır” vurgusu yaptı.

Verilen mücadelenin, ülkenin her yerinde verilmesi gerektiğine dikkat çeken Efendi, “Bir yeri koruyup prim yapmak için mücadele edip başka hiçbir yerde o mücadeleyi vermemek veya aksine tavır takınmak üzülerek belirtirim ki halkı kandırmaktır, çelişkidir, samimiyetsizliktir” yorumunu yaptı.