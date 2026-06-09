“Ormanlarımız kuraklık ve yangın tehdidi altında”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğine dikkat çekerek, ormanların yaz aylarına ne kadar hazır olduğunun sorgulanması gerektiğini vurguladı. “Ormanlarımız Yaza Hazır Mı?” başlıklı güncel konuşmasında Besim, yangın riskine karşı alınması gereken önlemlerin geciktiğini belirtti.

İklim krizinin artık ertelenemeyecek bir sorun olduğunu ifade eden Besim, dünyanın birçok ülkesinde bu nedenle iklim bakanlıklarının kurulduğunu söyledi. Bu bakanlıkların küresel ısınmanın etkilerini hafifletmek, planlama yapmak ve stratejiler geliştirmek amacıyla oluşturulduğunu belirten Besim, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ormanların ise kuraklık ve yangın riski nedeniyle her geçen gün daha kırılgan hale geldiğini kaydetti.

Taşkent’teki yangını hatırlattı

Hafta sonu Taşkent Doğa Parkı’nda meydana gelen yangının toplumda büyük endişe yarattığını dile getiren Besim, ülkenin fiilen yangın sezonunun içerisinde bulunduğunu söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un geleceğe yönelik açıklamalar yaptığını belirten Besim, gerekli önlemlerin ise çok daha önce hazır hale getirilmiş olması gerektiğini ifade etti.

Her yıl Orman Dairesi bünyesine alınan mevsimlik işçilerin bu yıl parça parça ve düzensiz şekilde istihdam edildiğini, hatta alımların geciktiğini söyleyen Besim, bunun ekiplerin yeterince organize olamadığını gösterdiğine dikkat çekti.

“Yangın sezonunun içindeyiz”

Lefke ve Çatalköy bölgelerinde halen bir itfaiye şoförünün bulunmadığını, yangın helikopterinin ise henüz ülkede konuşlandırılmadığını dile getiren Besim, “Fiili şekilde yangın sezonunun içerisindeyiz. Her an ve her yerde yüreğimizi ağzımıza getirecek yangınların çıkması an meselesidir” dedi.

Yangınlarla mücadelede yakın coğrafyalarla sürdürülebilir ve etkin bir koordinasyon mekanizmasının kurulmasının önemine işaret eden Besim, yangın tespit kameralarının kurulmuş olmasını olumlu bulduğunu ancak sistemin hâlâ devreye alınmamış olmasının ciddi bir eksiklik olduğunu belirtti. Besim, kameraların bir an önce aktif hale getirilmesini temenni etti.

“Koordinasyon eksikliği var”

Mevsimlik işçi alımındaki gecikmeler nedeniyle yangın emniyet yollarının tam anlamıyla açılamadığını bildiklerini söyleyen Besim, bu durumun koordinasyon eksikliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yangınlara hazırlığın yalnızca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın sorumluluğunda değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Besim, diğer kurumlarla koordineli çalışacak ekiplerin yangın sezonuna girilmeden önce oluşturulması gerektiğini belirterek konuşmasını tamamladı.