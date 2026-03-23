“Orman arazilerinin devri toplumsal akılla yeniden değerlendirilmelidir”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal, Karpaz bölgesindeki orman arazilerinin 49 yıllığına İTÜ'ye kiralanmasına ilişkin tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Aysal, Kıbrıs’ın kuzeyinde giderek azalan kamu ve orman arazilerinin korunmasının hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bu alanların gelecek nesillere aktarılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Açıklamasında, Karpaz bölgesinde bulunan alçak orman arazisinin bir eğitim kurumuna devredilmesi konusunun çok yönlü ele alınması gerektiğini ifade eden Aysal, “Toplumsal birliktelik korunmalı, kamu vicdanı dikkate alınmalı; bilimsel veriler ışığında ve tüm etkiler değerlendirilerek ortak akılla hareket edilmelidir” dedi.

Aysal, bir yandan Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde yürütülen “Yeniden Yeşil Kıbrıs” ağaçlandırma projesi kapsamında çeşitli kurum ve örgütlerin ormanların geliştirilmesi için çaba gösterdiğini, diğer yandan ise Meclis eliyle orman arazilerinin devredilmesinin ciddi bir çelişki yarattığını belirtti.

Söz konusu sürecin yalnızca bir arazi kiralama meselesi olmadığını kaydeden Aysal, geçmişte İstanbul Teknik Üniversitesi için yapılan planlamalara da dikkat çekti. 2008 yılında verilen eğitim izni ve 2011’de başlayan faaliyetlerin ardından geçen 18 yılda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Devletin, yasa değişikliği öncesinde bilimsel, çevresel ve planlama hedeflerini; bölgesel analiz sonuçlarını ve olası başarısızlık durumunda uygulanacak yaptırımları açık şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getiren Aysal, “Halen geç değildir. Bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılmalıdır” dedi.

Aysal ayrıca, arazilerin eğitim kurumuna devredilmesinin sürecin en kolay kısmı olduğunu belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması ve tüm tarafların bu çerçevede uzlaşması gerektiğini kaydetti.

Meclis’e de çağrıda bulunan Aysal, gerekli detaylı çalışmalar yapılmadan ve soru işaretleri giderilmeden yasa değişikliğinin geri çekilmemesi halinde ilerleyen süreçte irade eksikliğinin tartışma konusu olacağını ifade etti.