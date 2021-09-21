Organik tarım yapan üreticilere ödeme yapıldı

Sertifikalı Organik Tarım üretimi yapan 12 üreticiye, 2020 yılına ilişkin bazı ek destek ödemesi ve sertifika bedeli olarak toplam 90 bin 270 TL’lik ödemenin Kooperatif Merkez Bankası’na yatırıldığı bildirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin bankaların ilgili şubelerinden hak edişlerini alabilecekleri belirtildi.

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