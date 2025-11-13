“Orada ne işiniz var? Acımıza saygı gösterin”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, KKTC Tüm Adıyamanlılar Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Suphi Asiltürk’ün, İsias’ın yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlisi İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış’ın kardeşi Mustafa Alkayış’ı ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Karakaya yaptığı açıklamada, “İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, o belgelere imza atan, katil İsias’ı yaratan kişi! Kardeşi Mustafa Alkayış. KKTC topraklarında yaşayan siz dernek başkanı, bizim kaybımıza ve acımıza saygı duymak zorundasınız. Ne işiniz var orada?” ifadelerini kullandı.

35'i Kıbrıslı Türk, 26'sı çocuk toplamda 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisi hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre dönemin Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, Adıyaman Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Şefi İnşaat Mühendisi Bilal Balcı binanın yıkılmasından sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan, Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Birimi Görevlileri Ruhsat Teknisyeni ve Daimi İşçi Abdurrahman Karaarslan ile teknik eleman Fazlı Karakuş’un binanın yıkılmasında sorumluluğu olmadığı kanaatine varılmıştı.

İsias'ın yıkılmasında kusurlu bulunan kamu görevlilerin davası, sanıkların savunma yapmaları gerekçesiyle 19 Ocak tarihine ertelenmişti.