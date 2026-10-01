KTTO Eurochambres Kongresi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 28-29 Eylül 2026 tarihlerinde İspanya’nın Valensiya kentinde düzenlenen, inovasyon, iş birliği ve büyüme temalı Eurochambres Kongresi’ne katıldı.

KTTO’yu Kongre’de Başkan Turgay Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Brüksel Temsilcisi Lale Şener temsil etti.

Avrupa genelindeki ticaret ve sanayi odalarının temsilcilerini bir araya getiren Kongre’de, Avrupa iş dünyasının karşı karşıya olduğu güncel ekonomik gelişmeler ve odaların işletmelere sunduğu desteğin değişen rolü ele alındı.

Kongre kapsamında düzenlenen oturumlarda, jeopolitik gelişmelerin iş dünyasına etkileri, Avrupa Tek Pazarı aracılığıyla rekabetçiliğin güçlendirilmesi, yapay zekânın ekonomi ve oda hizmetleri üzerindeki etkileri ile Avrupa sanayisinin rekabet gücünün artırılması konuları değerlendirildi.

Tematik oturum ve çalıştaylarda ise sürdürülebilir rekabetçilik, uluslararası ticaret ile yetenek ve eğitim konuları ele alındı. İşletmelerin yeşil ve dijital dönüşüme uyumu, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, uluslararası pazarlara erişim, değişen beceri ihtiyaçları ve ticaret ve sanayi odalarının bu alanlarda işletmelere sağlayabileceği destekler tartışıldı.

Programda ayrıca, değişen ekonomik koşullar karşısında ticaret ve sanayi odalarının iş modellerinin ve sundukları hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kongre programı gala gecesi ile tamamlandı.

KTTO heyeti, Kongre süresince Eurochambres Başkanı Vladimír Dlouhý başta olmak üzere Avrupa’daki ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, uzmanlar ve diğer paydaşlarla temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, Avrupa odalarının iyi uygulama ve deneyimlerinden KTTO’nun çalışmalarında nasıl yararlanılabileceği ve odalar arası iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olanaklar değerlendirildi.