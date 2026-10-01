ARUCAD 2026–2027 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri başladı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 2026–2027 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri’ni 30 Eylül Çarşamba günü Girne Ana Kampüs’te başlattı. Üç gün sürecek program kapsamında yeni öğrenciler, üniversitenin akademik ve idari birimlerini yakından tanırken atölyeler, yarışmalar, öğrenci kulübü etkinlikleri ve sosyal etkinliklerle ARUCAD’daki üniversite yaşamına ilk adımlarını atıyor. Oryantasyon Günleri, 2 Ekim Cuma günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek şehir turunun ardından Bandabuliya Kampüsü’nde düzenlenecek etkinlikler ve Hoş Geldin Partisi ile tamamlanacak.

Program, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’nin Hoş Geldiniz konuşmasıyla başladı. Yeni öğrencilere seslenen Vehbi, ARUCAD’da düşünce, yaratıcılık ve hayal gücünün eğitim sürecinin merkezinde olduğunu vurgulayarak öğrencileri fikirlerini paylaşmaya, üretmeye ve üniversitenin sunduğu olanaklardan mümkün olduğunca yararlanmaya davet etti. Vehbi, “Tasarlarken düşünün, üretirken öğrenin. Mutlaka ellerinizi kirletin. Tüm atölyelerde, stüdyolarda çalışın ve her türlü üretimin içerisinde olun” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri zorluklara da değinen Vehbi, hata yapmanın ve zaman zaman yanlış kararlar vermenin doğal olduğunu belirterek, “Bunları fark etmeniz ve hiçbir zaman pes etmemeniz çok önemli. Düştüğünüz yerden yeniden kalkarak yolunuza daha güçlü bir şekilde devam etmelisiniz,” dedi. Vehbi, öğrencilerin ARUCAD’daki eğitim yolculuklarında birbirlerine destek olmalarının ve karşılaştıkları zorlukları gelişim sürecinin bir parçası olarak görmelerinin önemini vurguladı.

Vehbi’nin konuşmasının ardından öğrenci bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Fakülte Dekanları ve Hazırlık Okulu Müdürü ile yapılan soru-cevap bölümünün ardından yeni öğrenciler, düzenlenen kampüs turuyla Girne Ana Kampüs’ü yakından tanıma fırsatı buldu.

İkinci gün atölyeler ve yarışmalarla devam ediyor

Oryantasyon Günleri’nin ikinci günü, 1 Ekim Perşembe günü Girne Ana Kampüs’te yaratıcı ve sosyal etkinliklerle devam ediyor. Günün ilk etkinliği olan Kedi Fotoğrafı Kapışmasının ardından Geleceğe Diyaloglar buluşması gerçekleştiriliyor. Gün boyunca öğrenciler, Öğrenci Kulüpleri Standları’nı ziyaret ederken Makarna Kuleleri, Graffiti Atölyesi, Mega Jenga, Kendi Karakterini Tasarla, Current Clash RC Race, Tasarla, Boya, Giy ve Kanatlarım Var Yumurtamda gibi etkinliklerde bir araya geliyor. Gün, Masa Tenisi Turnuvası ve Ödül Töreni ile tamamlanacak.

Cuma Günü Program Lefkoşa’da devam edecek

Oryantasyon Günleri’nin üçüncü ve son gününde program Lefkoşa’ya taşınacak. Öğrenciler, düzenlenecek Lefkoşa Şehir Turu ile kentin tarihi ve kültürel noktalarını yakından tanıma fırsatı bulacak. Program daha sonra ARUCAD Bandabuliya Kampüsü’nde gerçekleştirilecek “Hareket Et ve Akışa Bırak” etkinliği ve Bandabuliya Modern Ensemble konseriyle devam edecek.

Üç günlük program, Cuma akşamı Lefkoşa Bandabuliya Kampüsü’nde düzenlenecek Hoş Geldin Partisi ile tamamlanacak. Yeni ve mevcut ARUCAD öğrencilerini bir araya getirecek gecede DJ DREAMA ve DJ PEL sahne alacak. Oryantasyon Günleri, müzik ve performanslarla yeni akademik yılın başlangıcını kutlayarak sona erecek.