“Vaat değil, yasa ve icraat bekliyoruz”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, devlet ve hükümet yetkililerinden vaat veya sevgi mesajı değil yaşlılar için somut adım ve icraat beklediğini belirtti.

Dernek; 2011’de yıkılan Lapta Devlet Huzurevi’nin yeniden inşa edilmesini, 2022’den bu yana kapalı olan Sınırüstü Bakımevi’nin hizmete açılmasını talep ederek, 2023’ten beri Cumhuriyet Meclis’i gündeminde bekleyen Özel Bakımevleri ve Huzurevleri Yasa Tasarısı’nın ivedilikle yasalaştırılmasını istedi.

Evde bakıma eğitim zorunluluğu ve asgari ücret talebi

Evde Bakım Yasa Taslağı’nın da yürürlüğe girerek evde bakım veren kişilere eğitim zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirten dernek, sosyal ve ekonomik haklar kapsamındaki haklarla ilgili de talepte bulundu.

1 Ekim mesajında, engelli veya yoksulluk maaşı alan 60 yaş üstü bireylerin gelirlerinin asgari ücret düzeyine çıkarılması, Ulusal Yaşlı Politikası ve Eylem Planı’nın hazırlanması, ülkenin her bölgesinde gündüz bakım ve yaşam evlerinin faaliyete geçirilmesi taleplerine yer verildi.

Yaşlıların sorunlarının vaatlerle ertelenemeyeceğini altını çizen dernek, tüm bireylerin insan onuruna yaraşır bir yaşam sürme hakkı olduğunu ve bakım ihtiyaçlarının bekletilemeyeceğini hatırlattı.