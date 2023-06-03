Önündeki araca çarpmamak için reklam direğine çarptı; direk, başka bir aracın üzerine düştü

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç, önündeki araca çarpmamak için reklam direğine çarptı, direk ise anayola çıkmaya hazırlanan başka bir aracın üzerine düştü.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Girne – Tatlısu anayolu üzerinde meydana geldi.

65 yaşındaki Paul Martin Farmer, yönetimindeki NV 285 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, trafiğin yavaşlaması nedeniyle önündeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve banket içerisindeki köprü başı taşı ile reklam direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle olduğu yerden sökülen direk, anayola çıkmak için tali yolda bekleyen 23 yaşındaki Hammad Hamad yönetimindeki ZRK 613 plakalı aracın üzerine düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Farmer ve araçta yolcu olarak bulunan Christina Farmer, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.