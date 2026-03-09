“Önceliğimiz, adanın tamamının güvende olmasıdır”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adanın güneyinde çok sayıda ülke tarafından askeri unsurların konuşlandırılmasının “güvenlik ihtiyacı” olarak açıklanmasına karşın, Türkiye Cumhuriyeti tarafından altı adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğini artırmak amacıyla konuşlandırılmasının Avrupa’ya karşı bir reaksiyon olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Erhürman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Adanın güneyinde, çok sayıda ülke tarafından, çok sayıda askeri enstrümanın konuşlandırılmasını ‘güvenlik ihtiyacı’ ile açıklayan Sn. Hristodulidis, Türkiye Cumhuriyeti tarafından altı adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin artırılması amacıyla konuşlandırılmasını Avrupa'ya karşı bir reaksiyon olarak değerlendirmiş!”

Dünyada ve bölgede gerginliğin son derece yüksek olduğu bir dönemde bu konularda polemiğe girmenin doğru olmadığını ifade eden Erhürman, “Daha önce dediğim gibi, dünyanın ve bölgenin son derece gergin olduğu bir dönemde bu konularda polemiğe girmeyi sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde doğru bulmuyorum.” dedi.

Erhürman, yaşanan savaş nedeniyle ada ekseninde ortaya çıkan gelişmelerin nedenleri ve sonuçlarının ilerleyen dönemde ayrıntılı şekilde ele alınacağını da belirterek, “Yaşanan savaş dolayısıyla ada ekseninde yaşanan gelişmeleri, yaşananların nedenlerini ve sonuçlarını ayrıntılı biçimde konuşacağımız, bu konularda çok önceden beri yaptığımız açıklama ve uyarıları hatırlatacağımız günler (umarım en yakın zamanda) gelecektir elbette.” ifadelerini kullandı.

Erhürman açıklamasının sonunda, önceliklerinin adanın tamamında güvenliğin sağlanması olduğunu vurgulayarak, “O güne kadar bizim önceliğimiz, adanın tamamının, yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvende olmasıdır.” dedi.