Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Türkiye’deki bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu. Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile şuanda görüşme masası ekseninde görüşmelerin gerçekleştiğini aktaran Erhürman, ilk görüşmede Kıbrıs Türk tarafının sunduğu 10 maddelik öneri paketi üzerinde durulduğunu ifade etti. Öneriler hakkında gelinen aşamayı anlatan Erhürman, “Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretin kolaylaştırılması, geçiş noktalarının rahatlatılması, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı ve bu kişilerin adanın güneyine geçişlerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi sunduk. Hellimi AB’ye satabilmemiz için Kıbrıslı Rumların imzalaması gereken bir sözleşme var. 3 yıldır imza bekliyor. Hristodulidis, ‘31 Ocak itibarıyla bu iş bitecek’ diye BM’nin önünde söz verdi. Bir de Derinya ve Bostancı geçiş noktalarını rahatlatmayı kabul etti. Bir sonraki görüşmeden önce bunların kesinleşmesini bekliyoruz. Bu ay sonu Holguin’in tekrar gelme ihtimali var. Holguin gelmeden önce bizim kendi aramızda birtakım şeyleri halletmemiz lazım” dedi.

“Önce Lefkoşa, sonra 5+1”

Kıbrıslı Türk lider Erhürman, sorunun çözümüne yönelik gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan Cenevre’deki 5+1 formatındaki toplantılara gitmeden önce sorunun Lefkoşa’da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Geçiş noktalarının açılması gibi konularda garantörlerin katılacağı bir toplantıya ihtiyaç olmamalı. Yani bir kapıda çözüm bulamayan iki lider gidip de Kıbrıs sorununun çözümü iddiasında bulunamaz. Şu anda BM de konuya buradan bakıyor” dedi. Erhürman, Mayıs ayında Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşecek genel seçimlerin masadaki konuların çözümüne ilişkin süreci yavaşlatabileceğini anlattı.

“Kıbrıslı Türkler devre dışı bırakılamaz”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Great Sea Interconnector (GSI) projesini ortaya attığını, ancak Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan hattın verimli olmadığı için hayata geçirilemediğini kaydeden Erhürman, “Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan deniz altından elektrik projesi ile birbirine bağlanmaya çalışır ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’yi bunun dışında tutmaya çalışırsa Türkiye çeşitli olanakları kullanarak buna izin vermez. Aynı durum hidrokarbon meselesinde de geçerli. Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin hak iddia ettiği yerlerde tek taraflı bir süreç işletmek söz konusu olamaz. Bizim hem Avrupalılara hem Kıbrıslı Rumlara anlatmaya çalıştığımız şey, ‘bu konularda rasyonele yaklaşmadığınız zaman aslında siz de kaybediyorsunuz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.