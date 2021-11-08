İŞTE HÜKÜMET PROGRAMI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nun başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanacak genel kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacağı duyurulmuştu.

Geçtiğimiz gün toplanan Meclis’te, geçtiğimiz Cuma UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu tarafından kurulan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu listesi okunmuştu.

Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, Danışma Kurulu’nun görüşlerini de değerlendirerek aldığı, Hükümet Programı’nın bugün Meclis’te okunması kararını oylamaya sunmuş, oy birliğiyle hükümet programının saat 10.00’da okunması kararlaştırılmıştı ancak meclis henüz toplanmadı.

YENİDÜZEN, UBP - DP Koalisyon hükümeti programını okurları ile paylaşıyor:

UBP - DP Koalisyon hükümeti hükümet programının tümü için TIKLAYINIZ