Önce darp ettiler, sonra alıkoydular

Lefkoşa’da meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.S, A.H.A, R.O.M.S mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı.

Polis, 7-8 Ağustos tarihleri arasında 3 zanlının cüzdanından 100 Sterlin ve 700 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesi ile konu ikametgâha konuşmak için çağırdıkları R.G’yi ciddi şekilde darp edip, kapıyı kilitleyip, şiddet kullanma tehdidi edip, alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı. Zanlıların 8 Ağustos’ta suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen polis, tahkikatın yeni başladığını, mesele ile ilgili olarak aranan 2 şahsın olduğu, alınması gereken ifadelerin, güvenlik kameralarının incelenmesi gerektiği aktardı.

Polis, zanlının serbest kalması durumunda alınacak ifadelere ve aranmakta olan kişilere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlının poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.